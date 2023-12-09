Вендел: «Невозможно представить лучшего сценария матча для того, чтобы сейчас немножко передохнуть от футбола»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Пари НН» Маркус Вендел поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы всю неделю готовились и прекрасно понимали, что соперник непростой, мало пропускает, играет очень компактно. Хорошо, что смогли забить в первом тайме, а во втором просто держали игру под контролем и довели дело до победы.

- Насколько вы довольны своей игрой в сегодняшней встрече с точки зрения качества? Потому что вы выдавали действительно большой объем работы.

- Разумеется, мы уходим на праздники с победой. Я получил приз лучшему игроку матча. Невозможно представить лучшего сценария матча для того, чтобы сейчас немножко передохнуть от футбола и на вторую часть сезона вернуться с новыми силами.

- Устали от футбола?

- Футбол немного изматывает, поэтому здорово, что сейчас будет возможность увидеться с близкими, немного перевести дух и разгрузить голову на вторую часть сезона и вернуться с новыми силами.

- Вы сами придумали прическу, или кто-то посоветовал?

- Мой друг, у него мания к таким прическам и косичкам. Мне кажется, прическа принесла сегодня удачу, так что все классно.