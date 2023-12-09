Раскрыт срок возможного контракта Артура с «Зенитом»

Нападающий бразильского «Палмейраса» Артур близок к переходу в «Зенит».

Как стало известно «Чемпионату», российский клуб предложил 25-летнему футболисту пятилетнее трудовое соглашение.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера Артура составит 15 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусных выплат.

В 2023 году Артур появился на поле в 57 матчах в футболке «Палмейраса», забил 13 голов и стал автором трех ассистов.

Сегодня, 9 декабря, «Зенит» примет на своем поле «Пари НН» в рамках 18-го тура РПЛ. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult, которая стартует в 19:45 по мск.