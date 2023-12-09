Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран в очередной раз получил предупреждение в своей технической зоне. Эпизод случился на 70-й минуте игры его команды против питерского «Зенита», когда тренер вступил в дискуссию с рефери и, видимо, позволил себе лишние слова в адрес главного арбитра матча.

Напомним, что матч «Зенита» и «Пари НН» плавно подходит к своему завершению. Впереди со счётом 1:0 по-прежнему игроки питерцев благодаря голу лучшего бомбардира сезона РПЛ – Матео Кассьерры. Колумбиец открыл счёт в первом тайме.

Текстовую трансляцию игры проводит наш портал.