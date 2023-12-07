​Ерохин – о матче с «Пари НН»: «Главное свои моменты забивать»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сказал несколько слов о предстоящем матче Премьер-лиги против «Пари НН».

«Команда, которая хорошо действует в обороне, закрывает все зоны, оставляет мало места для комбинаций, её непросто вскрывать», - так Ерохин высказался о ближайшем сопернике.

В то же время игрок «Зенита» отметил, что в чемпионате России многие команды действуют в таком оборонительном стиле. Ерохин считает, что на первое место в субботу может выйти реализация моментов.

«Главное свои моменты забивать, потому что моментов мы создаём достаточно», - цитирует Ерохина сайт «Зенита».

Матч «Зенит» - «Пари НН» начнётся 9 декабря в 19:45 по московскому времени.