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Клаудиньо может пропустить матч с «Пари НН»

06 Декабря 2023 • 17:32 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо может пропустить последний матч своей команды в этом календарном году.

По сведениям «Спорт-Экспресса», 26-летний футболист рискует пропустить игру из-за повреждения, которое он получил в матче минувшего тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) после контакта с Сергеем Пиняевым.  

Сообщается, что решение об участии Клаудиньо в матче с «Пари НН» будет принято не ранее, чем за сутки до начала поединка.

В текущем сезоне хавбек появился на поле в 24 матчах во всех турнирах, в которых смог забить четыре мяча. Помимо этого, на счету Клаудиньо четыре голевых паса.

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Пари НН» состоится в субботу, 9 декабря. Старт встречи запланирован на 19:45 по столичному времени.

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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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