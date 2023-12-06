Клаудиньо может пропустить матч с «Пари НН»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо может пропустить последний матч своей команды в этом календарном году.

По сведениям «Спорт-Экспресса», 26-летний футболист рискует пропустить игру из-за повреждения, которое он получил в матче минувшего тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) после контакта с Сергеем Пиняевым.

Сообщается, что решение об участии Клаудиньо в матче с «Пари НН» будет принято не ранее, чем за сутки до начала поединка.

В текущем сезоне хавбек появился на поле в 24 матчах во всех турнирах, в которых смог забить четыре мяча. Помимо этого, на счету Клаудиньо четыре голевых паса.

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Пари НН» состоится в субботу, 9 декабря. Старт встречи запланирован на 19:45 по столичному времени.