​«Вопиющий случай»: ЭСК поддержала решение не удалять Пиняева в игре с «Зенитом»

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин располагает информацией о том, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза поддержала арбитра Алексея Сухого в его решении не удалять Сергея Пиняева за фол против Клаудиньо в матче «Локомотив» - «Зенит».

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Лапочкин назвал решение ЭСК необъяснимым, ведь, по его словам, в том эпизоде можно было показывать только карточку красного цвета. Экс-арбитр не понимает, как после такого решения давать объяснения молодым судьям.

«У меня нет ни одного объяснения этому! Нет ни возможности сыграть в мяч, ни борьбы за мяч. По информации в прессе, Клаудиньо не тренировался. У него травма. Думаю, что после этого решения каша в голове будет у всех. Это вопиющий случай!» - сказал Лапочкин.

Напомним, что «Локомотив» на выходных обыграл «Зенит» на своём поле со счётом 3:1.