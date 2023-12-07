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​«Вопиющий случай»: ЭСК поддержала решение не удалять Пиняева в игре с «Зенитом»

07 Декабря 2023 • 16:50 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Урал
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08.12 19:00

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин располагает информацией о том, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза поддержала арбитра Алексея Сухого в его решении не удалять Сергея Пиняева за фол против Клаудиньо в матче «Локомотив» - «Зенит».

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Лапочкин назвал решение ЭСК необъяснимым, ведь, по его словам, в том эпизоде можно было показывать только карточку красного цвета. Экс-арбитр не понимает, как после такого решения давать объяснения молодым судьям.

«У меня нет ни одного объяснения этому! Нет ни возможности сыграть в мяч, ни борьбы за мяч. По информации в прессе, Клаудиньо не тренировался. У него травма. Думаю, что после этого решения каша в голове будет у всех. Это вопиющий случай!» - сказал Лапочкин.

Напомним, что «Локомотив» на выходных обыграл «Зенит» на своём поле со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Лапочкин Алексей Сухой Сергей Пиняев ЭСК РФС ещё теги

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07 Декабря 2023 в 17:30
умом ыкспертаф ни панять..))
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