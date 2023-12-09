«Зенит» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Пари НН
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Протокол игры
|(1:0) Кассьерра Матео16'
Адамов Денис•Чистяков Дмитрий24' (Алип Нуралы (24') •Родригао де Соуза•Дуглас Сантос•Фернандес Марио•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Кейрос Эдуардо•Мантуан Густаво•Кассьерра Матео•Мостовой Андрей
Кукушкин Иван•Тихий Дмитрий•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Карапузов Владислав•Каккоев Никита•Трошечкин Александр•Калинский Николай•Стоцкий Дмитрий•Севикян Эдгар•Кухарчук Илья
09 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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