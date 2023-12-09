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«Зенит» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

09 Декабря 2023 • 19:15 Комментировать
Зенит
1:0
Пари НН
1 1.25 X 6.10 2 15.00
1-й тайм

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Пари НН».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Зенит - Пари НН

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Протокол игры  
Зенит1:0Пари НН
(1:0) Кассьерра Матео16' 
Адамов ДенисЧистяков Дмитрий 24' (Алип Нуралы ( 24') Родригао де СоузаДуглас СантосФернандес МариоВендел МаркусБарриос ВильмарКейрос ЭдуардоМантуан ГуставоКассьерра МатеоМостовой Андрей
Запасные: КлаудиньоЕрохин АлександрКоваленко АлександрСергеев ИванРенан РобертИзидор ВильсонСутормин АлексейКруговой ДанилКержаков МихаилВасютин Александр
Кукушкин ИванТихий ДмитрийГоцук КириллАлександров ВикторКарапузов ВладиславКаккоев НикитаТрошечкин АлександрКалинский НиколайСтоцкий ДмитрийСевикян ЭдгарКухарчук Илья
Запасные: Шнапцев МаксимКутателадзе НиколозЗе Турбо ЖозеЖигулёв ИльяБоселли ХуанТолстопятов НиколайЭдем Эссьен ЭдедемБотнарь Виталий
09 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Пари НН

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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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