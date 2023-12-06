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​Масалитин упрекнул бразильцев «Зенита»

06 Декабря 2023 • 23:09 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
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09.12 19:45

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин упрекнул бразильских игроков «Зенита» - он считает, что с наступлением холодов они тут же начинают играть хуже из-за неподобающей температуры.

- Когда начинаются зимние игры, бразильцы выглядят на поле не так уверенно, как в летнюю погоду. Этот минус и сыграл, наверное, большую роль, - цитирует слова Валерия Масалитина Газета.Ru.

В следующем, восемнадцатом туре российского чемпионата питерский клуб сыграет с нижегородским «Пари НН», это будет последний матч для чемпиона России в нынешнем календарном году.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Масалитин

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