​Масалитин упрекнул бразильцев «Зенита»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин упрекнул бразильских игроков «Зенита» - он считает, что с наступлением холодов они тут же начинают играть хуже из-за неподобающей температуры.

- Когда начинаются зимние игры, бразильцы выглядят на поле не так уверенно, как в летнюю погоду. Этот минус и сыграл, наверное, большую роль, - цитирует слова Валерия Масалитина Газета.Ru.

В следующем, восемнадцатом туре российского чемпионата питерский клуб сыграет с нижегородским «Пари НН», это будет последний матч для чемпиона России в нынешнем календарном году.