Семак рассказал о мотивации «Зенита» без еврокубков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации своей команды в условиях отсутствия еврокубков.

По словам специалиста, международные турниры — это важно, однако чемпионат России также имеет большое значение для «Зенита».

«Идёт борьба за первое место, за то, чтобы стать чемпионом России. Это достаточный аргумент для того, чтобы ребята тренировались. Я общаюсь каждый день с командой и могу с уверенностью сказать, что все ребята стараются и выкладываются на 100 процентов», — сказал Семак на YouTube-канале Let’s Talk MGIMO.

В 18 турах текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице, отстав от первого «Краснодара» на два балла. Сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в марте 2024 года.