Бывший главный тренер «Ростова» и «Терека» (ныне «Ахмат») Анатолий Байдачный в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление санкт-петербургского «Зенита» в первой части чемпионата России.

- Почему питерцы завершили год на втором месте?

- Это проблема «Зенита». Проигрыш 3:1 «Локомотиву», ещё были поражения. Они влияли психологически. Но сейчас промежуточный этап, ещё играть и играть. Как выйдут команды из зимы, как подойдут к весне, это вопрос. У «Зенита» большие шансы выиграть чемпионат, только если его не подведёт самоуверенность. Думаю, только это и отсутствие такого настроя, как у других команд, может помешать «Зениту».

- Многие отмечают, что петербургская команда стала заметно слабее после ухода Малкома.

- Конечно, когда уходит такой игрок, это всегда сказывается. Вот Месси ушёл из «Барселоны» – и у неё прошли проблемы. Это же закономерно, никуда от этого не денешься. Но «Зенит» и так обладает прекрасным составом. Как говорится, у него есть все условия. Другое дело, что наступает пресыщение от побед. Когда ты постоянно выигрываешь, сама ценность новых успехов в твоих глазах начинает меняться и становится меньше.

- Значит, перед Семаком стоит задача эмоционально зажечь своих футболистов?

- Знаете, раньше была интересная поговорка. Она применима не только к футболу, но и вообще к спорту. Ты работаешь с командой четыре года, пять лет – и всё выигрываешь. А потом наступает период, когда нужно менять или команду, или тренера. Потому что приходит взаимная усталость, привыкание или отторжение. Не знаю, какая ситуация сейчас в «Зените», это надо изнутри смотреть, но дай бог, чтобы с ними такого не случилось, – сказал Байдачный.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте таблицы РПЛ, уступив «Краснодару» два очка.