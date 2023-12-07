​Борис Игнатьев ждёт побед «Локомотива», «Зенита» и «Динамо»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о некоторых матчах 18-го тура Премьер-лиги.

- Тур откроет матч «Локомотив» - «Урал». Что думаете о предстоящей игре?

- «Локомотив», воодушевленный последней победой над «Зенитом», выдаст победный матч. На то есть все основания. Игра без Галактионова с «Зенитом» показала, что «Локомотив» может многое делать, когда появляется общая заинтересованность, когда люди стремятся воплотить в жизнь идеи, и хорошо мотивированы. «Урал» при достойной игре никак не может избежать ошибок, которые не дают набирать очки. Преимущество «Локомотива» в психологическом состоянии позволит ему добиться победы.

- «Зенит» примет «Пари НН». Можно ли ждать новой осечки питерцев после двух поражений подряд?

- Мы все время ждем от «Зенита» то, что было раньше, и к чему мы привыкли. Ждем победной игры. «Локомотив» его ошпарил, и эту неделю питерцы находились в поисках игры и выхода из этой ситуации. Думаю, команда Семака поставит жирную точку в этом году, но это будет непросто. «Пари НН» хорошо мобилизован, четко определен рисунок игры, и команда его воплощает в жизнь. Но недостаток мастеров, как у «Зенита», не позволит прыгнуть выше головы.

- «Динамо» легко разберется с «Факелом» в гостях?

- Думаю, проблем у команды Лички не будет, если судить по ее последним играм. Но если они не выйдут на свой уровень, то всякое может случиться. Хотя, я думаю, им понравилась и игра, и результаты, и движение по турнирной таблице в последнее время. Уверен, «Динамо» добьется победы. «Факелу» сложно что-то противопоставить быстрой, искрометной игре, направленной на атаку.

- В Москве ожидаются морозы. Ожидаете переноса матчей на весну?

- Есть регламент, где определено, что ниже -15 играть нельзя. Поэтому надо жить по регламенту. Это вообще большая тема. Надо об этом говорить.

Елена Григорьевская