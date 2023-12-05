Мор высказался об ошибке вратаря «Зенита» Кержакова

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об ошибке вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

По мнению эксперта, в том эпизоде голкиперу следовало лучше расставить своих партнёров при подаче соперником углового. Также Мор отметил, что Кержаков допустил оплошность, так как мяч был слишком скользким.

«За расстановку игроков при стандартах отвечает не только тренерский штаб, но и вратарь.

Зимние мячи отличаются от стандартных. Они сделаны из специального морозоустойчивого материала. Поэтому нетяжёлые. Но очень скользкие», — приводит слова Мора «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 33 очка. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два балла.