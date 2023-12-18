Канчельскис: «Зенит» в любом случае остаётся фаворитом РПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об интриге в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, после 18 туров действующий чемпион России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.

«Интрига — это хорошо, бесспорно. Но «Зенит» в любом случае остаётся фаворитом РПЛ, «Краснодар» во второй части сезона сдаст позиции, мне кажется. Ни у кого нет таких ресурсов, как у «Зенита», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Отметим, что в чемпионате России наступил зимний перерыв, который продлится до марта следующего года. Первым соперником «Зенита» по весенней части сезона станет «Спартак».