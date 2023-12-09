«Зенит» потерял Чистякова из-за травмы

Питерский «Зенит» как минимум до конца матча против нижегородского «Пари НН» в 18 туре РПЛ лишился Дмитрия Чистякова, центрального защитника команды. Он травмировал шею в первом тайме матча против «горожан», и его по позиции заменил казахстанский центральный защитник Нуралы Алип. Эпизод случился на 22-й минуте матча.

Напомним, что игра «Зенита» и «Пари НН» после замены Чистякова плавно подбирается к перерыву. Впереди с минимальным преимуществом питерцы благодаря голу Матео Кассьерры, лучшего бомбардира РПЛ. Следить за ходом игры можно в текстовой трансляции, которую ведёт наш портал.