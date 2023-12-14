В «Пари НН» заявили, что не рассматривали возможную отставку Юрана

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что в клубе не рассматривали возможную отставку главного тренера команды Сергея Юрана, несмотря на имевшиеся в начале текущего сезона слухи.

«С первого дня я говорил, что это вброс. Вопроса об отставке Юрана не было. Мы не тот клуб, который делает резкие движения. Прекрасно понимаем, что с нашими возможностями мы идём хорошо, хотя всегда хочется большего», — цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле нынешнего года. После 18 туров РПЛ нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка. Отметим, что матчи чемпионата России возобновятся в начале марта следующего года.