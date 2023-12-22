Защитник «Зенита» Ренан не перейдёт в «Сан-Паулу»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан не перейдёт в «Сан-Паулу» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Андре Эрнан.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб следит за ситуацией вокруг 20-летнего футболиста, который в ближайшее время может покинуть «Зенит». Также интерес к Ренану проявляют «Интернасьонал» и английский «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 9 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. От первого «Краснодара» петербуржцы отстают на два балла.