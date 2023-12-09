Семак: «На игру влиял, наверное, скользкий счёт»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Тяжелой получилась эта игра, особенно во втором тайме. В концовке, минут 10-15 совсем тяжело стало «Зениту». Почему?

- Не думаю, что тяжело стало. Моментов у наших ворот не было. Только один стандарт, который был, достаточно опасный, в остальном влиял, наверное, скользкий счет, что любая ошибка, любая помарка, любой фол, который мог привести к какому-то моменту. А в целом, на мой взгляд, достаточно уверенно контролировали ход матча. Может быть, конечно, в завершающей стадии не хватало хороших обостряющих передач. И моменты были, и быстрые атаки хорошие были. Но вот качества нам не хватало в завершении, к сожалению.

- Решили вы в какой-то момент второго тайма перейти на три центральных защитника. Почему?

- У нас по ходу матча, к сожалению, и Марио почувствовал недомогание, пришлось заменить и Чистякова. Так складывался ход матча, что мы старались в меру возможностей перестраивать нашу игру, потому что у нас не было правого защитника. Нам надо было что-то делать. Мы решили сделать Барриоса в тройке центральным. Сначала Густаво там отрабатывал, потом Мостовой там дорабатывал. Это связано с тем, что у нас не было номинального правого защитника.

- Вы пытались освежить игру в нападении, выпустив свежих игроков в линию атаки. Удалось это?

- Качественно, к сожалению, не удалось в той мере, в которой мы хотели бы. Момент был, и Ваня не использовал скорость того же Изидора. Просто на полполя передача и выход один в один. К сожалению, брак мешал нам создавать нам больше моментов. Подходы и возможности для этого были.

- Что касается Чистякова, что с ним?

- Узнаем. К сожалению, он не смог продолжить игру по травме. Что случилось, мы уже разберемся. Надеемся, что ничего серьезного.

- Команда уходит в отпуск. Насколько этой части сезона можно подводить какие-то итоги? Вы как главный тренер довольны или не довольны?

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- Доволен, конечно. Мы продолжаем борьбу и в Кубке, и в чемпионате боремся. Думаю, довольны. Исходя из той ситуации, в которой мы оказались в начале этого сезона, сложно было, исходя из того, что многие игроки по ходу, кто-то ушел, кто-то пришел. Все в разной форме. Большое количество игроков, которые вообще не тренировались на предсезонной подготовке. И Фернандес, и Родригао, и Вендел тот же. Травмы игроков, Слава Караваев вылетел. По ходу столкнулись с большим количеством сложностей. Ожидали, что будет достаточно сложная игра и сегодня, и в целом сложный отрезок. Думаю, с честью выдержали. Сейчас нужно хорошо поработать для того, чтобы продолжить бороться за первое место.

- Болельщиков было очень много сегодня, 25 000. Вообще «Зенит» - самая посещаемая команда чемпионата. Какие-то пожелания? Потому что это был последний, предновогодний матч.

- Только благодарность, учитывая ситуацию, в которой команда оказалась, поддержка болельщиков всегда для нас является очень важным фактором. Мы им благодарны, и перед каждой игрой с ребятами говорим и благодарим болельщиков. Хотим их радовать как можно чаще. Спасибо им большое, что они нас всегда поддерживают. Для нас это большая радость.