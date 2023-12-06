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Агент Марадишвили прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Пари НН»

06 Декабря 2023 • 09:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
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08.12 19:00

Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, отреагировал на информацию о возможном переходе 23-летнего футболиста в «Пари НН».

Ранее интерес к Марадишвили подтвердил председатель совета директоров нижегородского клуба Дмитрий Кондратов.

«Надо спросить у тех, кто это писал. Я ничего об этом не знаю», — цитирует Кобу Марадишвили Metaratings.

В «Локомотив» Марадишвили перешёл в сентябре 2021 года из ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник провёл за «железнодорожников» 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.

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Локомотив Москва Константин Марадишвили Пари НН трансферы футбола - зима 2024 Коба Марадишвили ещё теги

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