Агент Марадишвили прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Пари НН»

Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, отреагировал на информацию о возможном переходе 23-летнего футболиста в «Пари НН».

Ранее интерес к Марадишвили подтвердил председатель совета директоров нижегородского клуба Дмитрий Кондратов.

«Надо спросить у тех, кто это писал. Я ничего об этом не знаю», — цитирует Кобу Марадишвили Metaratings.

В «Локомотив» Марадишвили перешёл в сентябре 2021 года из ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник провёл за «железнодорожников» 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.