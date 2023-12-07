Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»

07 Декабря 2023 • 14:20 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
1 1.27 X 5.80 2 13.00
09.12 19:45

Перед заключительным матчем в 2023 году рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в команде.

«У нас картина не изменилась. Слава Караваев продолжает восстановление, заболел Васильев. Остальные все готовятся», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

В 18-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Пари НН» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 19:45 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» питерцы отстают на два зачётных балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Васильев Вячеслав Караваев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
14:32
​Алип: «Думаю, хорошо сыграем и возьмём три важных очка»
14:25
​Сергеев считает «Пари НН» неудобным соперником
14:20
​Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»
14:15
​Семак рассказал, в чём сила «Пари НН»
12:44
Семак: «Наше дело — работать и стараться делать максимум того, что мы можем»
11:19
«Зенит» не может договориться с «Коринтиансом» по аренде Ренана
06 Декабря
23:09
​Масалитин упрекнул бразильцев «Зенита»
23:01
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Пари НН чемпионата России 9 декабря 2023
18:41
Баранник: «В чемпионской гонке «Зенит» должен побороть сам себя»
17:32
Клаудиньо может пропустить матч с «Пари НН»
14:37
Севикян: «Юран хорошо понимает игроков»
13:14
Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»
11:53
Агент Клаудиньо подтвердил возможный переход игрока «Зенита» в «Интернасьонал»
09:56
Кандидат в президенты «Интернасьонала» Мело собирается подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо
09:19
Агент Марадишвили прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Пари НН»
05 Декабря
20:12
Ренан не собирается покидать «Зенит» — агент
16:47
Гендиректор «Пари НН» — о Юране: «Я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто»
16:23
Шалимов: «Зенит» по делу не лидирует в РПЛ
15:56
В «Сан-Паулу» заявили, что ничего не знают об интересе «Зенита» к Велингтону
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
13:43
Овчинников — о «Зените»: «1:3 от «Локомотива» — это унизительный счёт»
13:25
Горшков: «Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата»
10:29
Мор высказался об ошибке вратаря «Зенита» Кержакова
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
16:28
Круговой – о футбольной столице России: «Пять титулов подряд – какие могут быть вопросы?»
15:49
Родригао: «Зениту» надо думать о себе, а не болеть против «Краснодара»
13:47
Игнатьев: «Локомотив» добился заслуженной победы над «Зенитом»
13:21
Баранник назвал главную проблему «Зенита» 1
09:39
Орлов назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
10:08
Наставник «Пари НН» Юран: «В зимнюю паузу появятся два-три футболиста»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
15:26 · Кубок России
​Удаление Мойзеса осталось в силе
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Дисквалификацию Галактионова могут ужесточить – всё из-за рации
15:12 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о дисквалификации Абаскаля: «Это вполне справедливое наказание»
15:05 · Россия. Премьер-лига
​Ерохин – о матче с «Пари НН»: «Главное свои моменты забивать»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци допускает, что Абаскаля уволят из «Спартака» до отбытия дисквалификации
14:54 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартаку» нужен новый центральный нападающий»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Шутка дня: «Ростов» «подписал» Роналдо
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Агент отреагировал на дисквалификацию Мелёхина
14:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова: «Мы не рассматривали другие варианты, кроме ЦСКА»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Алип: «Думаю, хорошо сыграем и возьмём три важных очка»
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Сергеев считает «Пари НН» неудобным соперником
14:21 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Абаскаль просто ошибся, не совладал с эмоциями»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»
14:15 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, в чём сила «Пари НН»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота»
Все новости
Рекомендуем