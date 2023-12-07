​Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»

Перед заключительным матчем в 2023 году рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в команде.

«У нас картина не изменилась. Слава Караваев продолжает восстановление, заболел Васильев. Остальные все готовятся», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

В 18-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Пари НН» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 19:45 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» питерцы отстают на два зачётных балла.