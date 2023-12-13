Медведев: «Реальных предложений по Сутормину в «Зенит» не поступало»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника петербургской команды Алексея Сутормина.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

«Реальных предложений по Сутормину в «Зенит» не поступало. Мы рассчитываем на всех игроков, которые находятся в обойме клуба, включая Алексея», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,5 миллиона евро.