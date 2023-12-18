Быстров: «У «Зенита» есть админресурс? Это бред!»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о том, обладает ли петербургский клуб админресурсом.

«У «Зенита» есть админресурс? Это бред! Когда я играл в «Спартаке», все матчи против «Зенита» выиграл. У них тоже был админресурс? Он появился позже у «Зенита»? Историю почитайте», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд. После 18 туров текущего сезона «сине-бело-голубые» расположились на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, отстав от первого «Краснодара» на два очка.

Отметим, что сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв. Первым соперником «сине-бело-голубых» по весенней части сезона станет «Спартак». Эта игра состоится в начале марта следующего года.