Трошечкин объяснил слабую игру «Пари НН» на выезде

Удивительные вещи в этом сезоне РПЛ происходят с нижегородским «Пари НН». Команда Сергея Юрана набрала 22 очка дома и лишь два – в гостевых поединках.

Полузащитник «горожан» Александр Трошечкин порассуждал о том, почему так происходит.

«Просто мы играли на выезде с топ‑клубами, а дома — с командами из второй восьмерки. Это стечение обстоятельств, но в некоторых играх на выезде упустили очки», - говорит Трошечкин телеканалу «Матч ТВ», поясняя что в игре с ЦСКА на выезде его команда смотрелась очень здорово.

Напомним, что «Пари НН» завершил первую часть сезона перед зимним перерывом на девятом месте турнирной таблицы.