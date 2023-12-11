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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Трошечкин объяснил слабую игру «Пари НН» на выезде

11 Декабря 2023 • 21:20 Комментировать
Зенит
1:0
Пари НН

Удивительные вещи в этом сезоне РПЛ происходят с нижегородским «Пари НН». Команда Сергея Юрана набрала 22 очка дома и лишь два – в гостевых поединках.

Полузащитник «горожан» Александр Трошечкин порассуждал о том, почему так происходит.

«Просто мы играли на выезде с топ‑клубами, а дома — с командами из второй восьмерки. Это стечение обстоятельств, но в некоторых играх на выезде упустили очки», - говорит Трошечкин телеканалу «Матч ТВ», поясняя что в игре с ЦСКА на выезде его команда смотрелась очень здорово.

Напомним, что «Пари НН» завершил первую часть сезона перед зимним перерывом на девятом месте турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Трошечкин Пари НН

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