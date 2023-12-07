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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чистяков выделил главных конкурентов «Зенита»

07 Декабря 2023 • 16:09 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
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09.12 19:45

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, является ли «Краснодар» наиболее серьёзным соперником для питерцев за последние годы.

«В этом году – наверное, да. И таблица говорит об этом, и игра «Краснодара». Так что, наверное, отмечу «Краснодар», ЦСКА и «Динамо». В последний период они неплохо играют», - слова Чистякова приведены на сайте «Зенита».

Чистяков отметил, что и «Спартак» является конкурентом «Зенита», но тройку перечисленных клубов он относит к главным конкурентам.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

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