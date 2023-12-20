В «Пари НН» рассказали о переговорах с ЦСКА по Ермакову

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков может перейти в «Пари НН». Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Идёт переговорный процесс. Как он пойдёт, зависит от трёх факторов: наш интерес, интерес ЦСКА и самого Никиты», — цитирует гендиректора «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 20-летний Ермаков провёл за ЦСКА 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 600 тысяч евро.

В 18 турах РПЛ «Пари НН» набрал 24 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице.