Нигматуллин и Живголядов не сыграют против «Зенита»

Игроки «Пари НН» Артур Нигматуллин и Дмитрий Живоглядов не примут участие в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита», об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как сообщил источник со ссылкой на слова председателя совета директоров нижегородской команды Дмитрия Кондратова, несколько основных игроков заболели после матча против «Урала».

Также в игре не примет участие Мамаду Майга, который дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что игра состоится завтра, 9 декабря, на «Гапром Арене» в Санкт-Петербурге. Свисток он начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.