Бывший гендиректор «Балтики»: «Вендел давно мечтает уйти из «Зенита»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая оценил вероятность ухода полузащитника Вендела из «Зенита» предстоящей зимой.

«Вендел давно мечтает уйти из «Зенита». Этого и не скрывает. Предложения у него есть. И из Европы, и из Бразилии», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс». По его мнению, «Фламенго» является главным претендентом на хавбека, отметив хорошее финансовое состояние бразильского клуба.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 24 миллионов евро.