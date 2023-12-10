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Кухарчук: «В матче с «Зенитом» были надежды на победу»

10 Декабря 2023 • 16:26 Комментировать (1)
Зенит
1:0
Пари НН

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о поражении от «Зенита» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.

Футболист признался, что нижегородцы рассчитывали добиться победы над действующим чемпионом страны.

«Надеялись наиграть на ничью? Были надежды даже на победу. Но так сложилась игра. Если бы ещё тренировались неделю. Была одна тренировка. А так всё тренажёрный зал», — цитирует Кухарчука «Спорт День за Днём».

В 18 турах РПЛ «Пари НН» набрал 24 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице. По словам Кухарчука, он доволен таким результатом, однако вместе с тем признался, что команда стремится к большему.

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Комментарии (1)
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Cruyff
10 Декабря 2023 в 17:12
такой слабый Зенит надо было обыгрывать а то на словах вы все герои а как на деле вышли и обоср....сь
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