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Гранат: «У «Зенита» серьёзный чемпионский дух»

15 Декабря 2023 • 14:11 Комментировать
Зенит
1:0
Пари НН

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 18 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Следом идёт «Динамо», отстающее от южан на шесть баллов.

«У «Зенита» серьёзный чемпионский дух. Кто главный фаворит в борьбе за золото? «Зенит». Сыгранный состав, сильный тренер. В топ-3 войдут «Краснодар», «Динамо» и «Зенит», — цитирует Граната «Матч ТВ».

Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.

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