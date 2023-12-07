​Семак рассказал, в чём сила «Пари НН»

В последнем матче в 2023 году «Зенит» будет принимать «Пари НН». Главный тренер питерской команды Сергей Семак не согласился с тем, что ближайший соперник не может похвастаться какими-то статистическими показателями. Специалист указал на то, что меньше нижегородцев в семнадцати прошедших турах пропустил только «Краснодар».

«По количеству пропущенных мячей команда занимает второе место после «Краснодара». Они пропустили меньше, чем мы. Это повод говорить о том, что у «Пари НН» одна из лучших оборон в нашем чемпионате», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

«Краснодар» в семнадцати турах Премьер-лиги пропустил меньше всех – 14 голов. Дальше идут «Пари НН» (14) и «Зенит» (17).

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» стартует 9 декабря в 19:45 по московскому времени.