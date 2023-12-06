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Агент Клаудиньо подтвердил возможный переход игрока «Зенита» в «Интернасьонал»

06 Декабря 2023 • 11:53 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на информацию об интересе «Интернасьонала» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты бразильского клуба Роберто Мело намерен подписать Клаудиньо и ещё двух футболистов. Сумма потенциального трансфера оценивается минимум в 15 миллионов евро.

«Да, это возможно», — цитирует агента Ge Globo.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает олимпийского чемпиона в составе сборной Бразилии в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Интернасьонал Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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