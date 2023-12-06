Агент Клаудиньо подтвердил возможный переход игрока «Зенита» в «Интернасьонал»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на информацию об интересе «Интернасьонала» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты бразильского клуба Роберто Мело намерен подписать Клаудиньо и ещё двух футболистов. Сумма потенциального трансфера оценивается минимум в 15 миллионов евро.

«Да, это возможно», — цитирует агента Ge Globo.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает олимпийского чемпиона в составе сборной Бразилии в 20 миллионов евро.