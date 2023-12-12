Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Промежуточное девятое место можно назвать успехом»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о результатах нижегородской команды в первой части текущего сезона.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Пари НН» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.

«В целом можно промежуточное девятое место назвать успехом, но после паузы хотим подняться ещё выше. Считаю, что мы можем это сделать», — цитируют Трошечкина Известия.

Напомним, что в чемпионате России начался зимний перерыв, который продлится до марта следующего года. Первым соперником нижегородской команды по весенней части сезона станет воронежский «Факел».