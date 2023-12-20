Канищев: «Ренан — талантливейший игрок, просто у него с головой не всё в порядке»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о защитнике «сине-бело-голубых» Роберте Ренане, который может покинуть клуб в зимнее трансферное окно из-за недостатка игровой практики.

Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему бразильцу проявляют «Сан-Паулу» и «Вест Хэм».

Канищев назвал Ренана очень перспективным футболистом, которому необходимо научиться играть более дисциплинированно.

«Ренан — талантливейший игрок. Просто у него с головой не всё в порядке, в хорошем смысле. Слишком много себе позволяет на поле, играет фривольно. Он играет ещё как бы на пляже у себя, на Копакабане, не перестроился на серьёзный профессиональный футбол», — цитирует Канищева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 9 миллионов евро.