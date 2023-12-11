Трошечкин: Сейчас сложно давать прогнозы на чемпионскую гонку РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин оценил уровень лидеров турнирной таблицы нынешнего сезона РПЛ.

«Очень сложно сейчас давать прогнозы, потому что большая пауза. Может, Сперцяна кто-то купит, возможно, в «Зенит» кто-то придёт. Не могу сказать, что эти два клуба выделяются по игре, они выделяются по количеству набранных очков, по стабильности», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Трошечкин отметил, что «быки» не произвели впечатление в очной встрече в рамках РПЛ, поскольку «Пари НН» имел опасные моменты для забитых мячей. Тем не менее, по его мнению, умение «Краснодара» набирать очки против логики является показателем чемпионской команды.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича закончили первую часть сезона РПЛ с отрывом в два очка от петербургского «Зенита».