​Кержаков и Клаудиньо – в запасе: «Зенит» озвучил состав на матч с «Пари НН»

В субботу вечером «Зенит» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Пари НН». Рулевой питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Адамов, Чистяков, Марио Фернандес, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Мантуан, де Кейрос, Кассьерра.

Вратарь Михаил Кержаков, полузащитник Клаудиньо и нападающий Вильсон Изидор оказались в числе тех игроков, которые начнут игру в запасе.

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.