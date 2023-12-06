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Кандидат в президенты «Интернасьонала» Мело собирается подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо

06 Декабря 2023 • 09:56 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Кандидат в президенты «Интернасьонала» Роберто Мело планирует приобрести у «Зенита» полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщает издание Revista Colorada.

По информации источника, трансфер Клаудиньо в бразильском клубе оценивают минимум в 15 миллионов евро. При этом отмечается, что Мело собирается оформить ещё два трансфера в случае своего вступления в должность 9 декабря.

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл 24 матча, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 20 миллионов евро.

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Зенит Интернасьонал Клаудиньо трансферы футбола - зима 2024 Роберто Мело ещё теги

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