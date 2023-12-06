Кандидат в президенты «Интернасьонала» Мело собирается подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Кандидат в президенты «Интернасьонала» Роберто Мело планирует приобрести у «Зенита» полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщает издание Revista Colorada.

По информации источника, трансфер Клаудиньо в бразильском клубе оценивают минимум в 15 миллионов евро. При этом отмечается, что Мело собирается оформить ещё два трансфера в случае своего вступления в должность 9 декабря.

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл 24 матча, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 20 миллионов евро.