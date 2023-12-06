Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Севикян: «Юран хорошо понимает игроков»

06 Декабря 2023 • 14:37 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Игрок «Пари НН» Эдгар Севикян поделился мнением о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

По словам Севикяна, 54-летний специалист хорошо понимает своих подопечных.

«Он поиграл в великих клубах, топовых чемпионатах. У него много знаний о ментальности футболистов, знает, что сказать в перерыве. Это надо чувствовать, и у нашего тренера это есть», — приводит слова Севикяна «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка. Свой следующий матч нижегородцы проведут 9 декабря против петербургского «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Эдгар Севикян Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
13:14
Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»
11:53
Агент Клаудиньо подтвердил возможный переход игрока «Зенита» в «Интернасьонал»
09:56
Кандидат в президенты «Интернасьонала» Мело собирается подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо
09:19
Агент Марадишвили прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Пари НН»
05 Декабря
20:12
Ренан не собирается покидать «Зенит» — агент
16:47
Гендиректор «Пари НН» — о Юране: «Я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто»
16:23
Шалимов: «Зенит» по делу не лидирует в РПЛ
15:56
В «Сан-Паулу» заявили, что ничего не знают об интересе «Зенита» к Велингтону
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
13:43
Овчинников — о «Зените»: «1:3 от «Локомотива» — это унизительный счёт»
13:25
Горшков: «Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата»
10:29
Мор высказался об ошибке вратаря «Зенита» Кержакова
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
16:28
Круговой – о футбольной столице России: «Пять титулов подряд – какие могут быть вопросы?»
15:49
Родригао: «Зениту» надо думать о себе, а не болеть против «Краснодара»
13:47
Игнатьев: «Локомотив» добился заслуженной победы над «Зенитом»
13:21
Баранник назвал главную проблему «Зенита» 1
09:39
Орлов назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
10:08
Наставник «Пари НН» Юран: «В зимнюю паузу появятся два-три футболиста»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
15:44 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, почему РПЛ должна перейти на систему «весна-осень»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев вспомнил, как начал играть под номером 35
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Алексей Березуцкий рассказал о прозвище Акинфеева
15:24 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Вероятность тренерских перестановок есть всегда»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об извинениях Абаскаля: «Мне всё равно, кто там принёс, а кто не принёс извинения» 1
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Гинер: «С уважением отношусь к Яшину и другим, но, по-моему, Акинфеев уже поставил все рекорды»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Севикян: «Юран хорошо понимает игроков»
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Сколько ЦСКА получит за аренду Фукса – раскрыты условия новой сделки
14:08 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» сто процентов поборется за чемпионство»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Слуцкому надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Никакого преимущества у «Ахмата» в матче со «Спартаком» не было»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Журналист заявил, что Абаскаль не нужен испанским клубам
13:44 · Россия. Премьер-лига
Смолов оценил сериал «Слово пацана»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где «Спартак» поведёт зимний сбор
13:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Иванов: «Я не сказал бы, что Бериша — самый провоцирующий игрок в РПЛ»
Все новости
Рекомендуем