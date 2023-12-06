Севикян: «Юран хорошо понимает игроков»

Игрок «Пари НН» Эдгар Севикян поделился мнением о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

По словам Севикяна, 54-летний специалист хорошо понимает своих подопечных.

«Он поиграл в великих клубах, топовых чемпионатах. У него много знаний о ментальности футболистов, знает, что сказать в перерыве. Это надо чувствовать, и у нашего тренера это есть», — приводит слова Севикяна «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка. Свой следующий матч нижегородцы проведут 9 декабря против петербургского «Зенита».