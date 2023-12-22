Стало известно, по какой причине сорвался переход игрока «Зенита» Ренана в «Сан-Паулу»

Стала известна причина, по которой сорвался переход защитника «Зенита» Роберта Ренана в «Сан-Паулу».

По информации UOL, стороны договорились об аренде бразильского футболиста на срок от шести месяцев до одного года с дальнейшей продажей Ренана в европейский клуб, однако главный тренер «Сан-Паулу» Дориваль Жуниор не одобрил такой переход.

В текущем сезоне Ренан провёл в составе «Зенита» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета петербургского клуба футболист защищает с января нынешнего года, а его трансферная стоимость сейчас оценивается в 9 миллионов евро.