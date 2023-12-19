Сразу два игрока «Зенита» могут перейти в «Сочи»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, а также его одноклубник, полузащитник Александр Ерохин, могут перейти в «Сочи». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, стороны уже договорились о сделке. При этом отмечается, что трансфер другого игрока «Зенита» Алексея Сутормина находится под угрозой срыва, так как главный тренер петербургской команды Сергей Семак пока не дал своё согласие на уход футболиста.

В нынешнем сезоне 29-летний Чистяков провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На счету 34-летнего Ерохина три результативные передачи в 18 встречах.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.