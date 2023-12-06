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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баранник: «В чемпионской гонке «Зенит» должен побороть сам себя» эксклюзив

06 Декабря 2023 • 18:41 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Ветеран «Зенита» Дмитрий Баранник после мероприятия, приуроченного к определению победителей профессионального конкурса «Магнит футбола», который проходил в этом году в рамках проекта РФС «Футбол в школе» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

- В этом сезоне борьба за первое место в чемпионате России как никогда интригующая. Ждете ли сюрпризы от золотой гонки?

- «Зенит» должен побороть сам себя. Было много матчей, в которых питерцы не проявили себя на сто процентов, поэтому футболистам нужно выходить на каждую игру с максимальной мобилизацией. Это основная задача тренерского штаба и ребят. Если это получится сделать, претендентов точно убавится. Что касается соперников, скоро будет зимний перерыв, и мы не знаем, кто и как усилится, кто покинет свои клубы. Это и «Зенита» касается. Весной начнется новый этап чемпионата, и изменения во всех командах наверняка будут. Не думаю, что «Зенит» станет слабее, поэтому основной его соперник – это психология.

- Для вас стал неожиданным спад результатов у «Зенита» в этом сезоне? Поражений в разных турнирах в этом сезоне уже много.

- В начале сезона «Зениту» было сложно вкатываться, потому что после достижения цели – завоевания второй звезды, была короткая пауза. Поэтому случился психологический спад. Также повлияла ситуация с Венделом, которая не облегчила задачу клубу, потерявшего основного игрока. Потом он вернулся, и после восьмого тура «Зенит» показывал более-менее стабильную игру. Хотя все равно с перепадами. Бразильцам, например, тяжелее играть в тех погодных условиях, которые есть в последних турах. Но я уверен, что команда усилится к весне и будет показывать более стабильную игру.

- Будут новые легионеры, или ожидаете увидеть кого-то из российских футболистов?

- Я сам уроженец Ленинграда, и с 1973-го года у меня на груди в течение восемнадцати лет была только зенитовская стрелка, поэтому я всегда ратую за то, чтобы в команде было как можно больше питерских ребят.

- Вы бы хотели, чтобы борьба за чемпионство была до последнего тура, чтобы была интрига?

- Пока интрига есть. Но ни ЦСКА, ни «Динамо», никто не показывает стабильной игры. «Зенит» в последние годы отличало то, что он имел качественных игроков, которые могли определить ход матча и получить три очка. На сегодня стабильности нет ни у одной команды.

- А у «Краснодара» ее тоже нет?

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- Пока нет. Но есть один минус – это отсутствие опыта лидерства. Поэтому пауза пойдет южанам на пользу, потому что надо переварить и понять, что они наверху и у них есть все необходимое для того, чтобы бороться за первое место. Я за то, чтобы была конкуренция. Не говорю, что «Зенит» должен выигрывать чемпионат с разницей в десять очков за три тура до конца. Это не интересно. Я жду, что стабилизируются «Спартак», ЦСКА, «Динамо», и будут новые выскочки, как «Крылья Советов». Они мне давно нравятся. Самарцы не могут не нравиться. Я уже два года назад стал говорить о том, что это самобытная команда, которую как бы не «грабили», она все равно на плаву и показывает интересный, содержательный футбол.

- Как вы отнеслись к информации, что ответный кубковый матч «Зенита» с «Динамо» могут перенести на конец февраля?

- Это не определяющая игра в том плане, что ни на кого, кроме этих двух команд она не влияет. Если клубы между собой договорятся, то почему нет? Но мы должны помнить, что здоровье футболистов – это основное. Никто не должен рисковать их здоровьем, тем более, они дорого стоят, как и их страховки. А что касается самого переноса матча, то есть РФС, который должен следить за тем, что все участники Кубка России были в одинаковых условиях. Лучше всего не отходить от регламента, а не жить по понятиям. Я не знаю, почему эти два клуба обсуждают перенос матча.

- Чтобы разгрузить весеннюю часть календаря.

- Если будет такой прецедент, то и другие команды в будущем могут так поступать. В РФС это понимают. Если у этих клубов не будет других аргументов, кроме того, чтобы разгрузить календарь, то РФС примет правильное решение.

- Кто в ближайшее время из российских футболистов может уехать играть в Европу?

- Захарян уехал, в том числе и потому, что у него есть армянские корни. Мы понимаем, что наш футбол под санкциями, и в таких условиях отъезд российских игроков затруднителен. Не думаю, что кто-то может поехать в топ-клубы. Кузяев, например, уехал потому, что у него была мечта. Он понимал, что пик карьеры подходит к закату, и если он не уедет в этот период, то, скорее всего, уже никогда не сможет этого сделать. А так, насколько я знаю, особо никто не бьется за российских футболистов. Плюс есть финансовые моменты, которые доставляют определенные сложности. К нам сейчас едут южноамериканцы, африканцы, которые считают, что для них такие переходы могут стать трамплином на будущее, хотя я склоняюсь к тому, чтобы наши клубы дали больше возможности играть своей молодежи. Если мы сейчас не будем этого делать, то когда? Ведь когда нас вернут на международную арену, уже надо будет решать какие-то задачи.

- Считаете, в РПЛ едут не совсем качественные легионеры?

- Нет. Все клубы сейчас работают на перспективу. Они берут перспективных легионеров, чтобы раскрутить их. Когда клубы вернутся в еврокубки, будут нужны боеспособные команды. Зимой будет время присмотреться к таким ребятам или заработать на ком-то.

- Ходит информация, что «Зенит» может продать некоторых своих легионеров. Что об этом думаете?

- У питерского клуба есть ресурсы, а также хорошие контакты с Бразилией. И теперь «Зенит» это своеобразная платформа, куда бразильцам легче принять решение переехать.

- Не считаете, что последний зимний тур чемпионата было бы лучше перенести на весну?

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- Планирование нашего чемпионата сложное – не угадаешь. Надо переносить игры в это время года больше в южные регионы. Хотя мы видели, что недавно было в Сочи. В Москве стадионов с крышами пока нет. Правда, для болельщиков может быть неудобно, если три первых и три последних тура сделать в Питере. Это тоже кто-то может осуждать.

- Не проще ли играть по системе «весна-осень»? Там, как правило, чемпионат заканчивался в ноябре.

- Это так, но и в ноябре могли быть разные условия: снег, лед, ледяной ветер, где-то наводнения.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Баранник

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