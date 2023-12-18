«Зенит» не хочет отпускать Сутормина менее чем за 5 миллионов евро

«Зенит» намерен заработать на продаже своего полузащитника Алексея Сутормина минимум 5 миллионов евро.

По информации Metaratings, помимо полноценной продажи, есть вариант, при котором 29-летний футболист перейдёт в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что в услугах Сутормина заинтересованы ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

В текущем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,5 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.