Генич не считает Кассьерру лучшим нападающим первой части сезона в РПЛ

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим нападающим РПЛ.

Напомним, что по итогам 18 туров лучшим бомбардиром турнира является Матео Касссьерра, забивший 14 голов в 16 матчах. Несмотря на этот факт, Генич не считает колумбийца сильнейшим игроком на своей позиции.

«По мне, лучшим нападающим в первой части сезона был Кордоба или Тюкавин. Кордоба более разносторонний и мощный нападающий (чем Кассьерра), мне его действия ближе», — приводит слова Генича Metaratings.

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 21-летнего Тюкавина девять голов и шесть передач в 23 играх в составе «Динамо».