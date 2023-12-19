Новосельцев допустил, что в будущем будет работать тренером

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о своей тренерской карьере.

32-летний Новосельцев признался, что ему было интересно попробовать себя в качестве тренера, однако пока он этот вопрос отложил.

«Осознаю все нюансы, потому что, находясь в профессиональном футболе как футболист, ты понимаешь весь процесс. Попробовал, но пока убрал в сторону, в угол комнаты. Но всё может быть. Не исключаю, что через год, через десять лет я захочу», — приводит слова Новосельцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в период своей игровой карьеры Новосельцев выступал за «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Сочи» и «Торпедо». Стать чемпионом России защитнику не удалось.