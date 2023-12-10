Юран: «Я уже кричу о возвращении на систему «весна-осень»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о матчах, которые проводятся в холодную погоду.

По мнению специалиста, играть в таких условиях очень тяжело, поэтому РПЛ есть смысл вернуться к системе «весна-осень», по которой турнир проводился до 2011 года.

«Дискуссия о возвращении на систему «весна-осень» полностью оправданна? Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два еврокубка — ЦСКА и «Зенит», стали третьими на чемпионате Европы…Мы и тогда кричали, но нас никто не слышал», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Напомним, что гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов выступил против перехода на систему «весна-осень».

В 18 турах РПЛ «Пари НН» набрал 24 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Свой выступления в чемпионате России нижегородцы возобновят весной следующего года.