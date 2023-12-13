Агент Гоцука: Он ещё долго сможет играть на уровне РПЛ

Андрей Талаев, представитель защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, оценил карьерные перспективы футболиста.

«Так далеко загадывать в нынешнее время тяжело. Я уверен, учитывая профессионализм Кирилла, что он ещё долго сможет играть на этом уровне. Уверен, что это точно не последний его контракт», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Также Талаев отметил доверие руководства «Пари НН» к Кириллу, выразив мнение, что нет разницы, предлагали ли ему контракт московские клубы.

Текущее соглашение 31-летнего защитника действует до 2025 года. В нынешнем сезоне игрок провёл 21 матч в рамках всех турниров.