​Сергеев считает «Пари НН» неудобным соперником

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев дал комментарий перед матчем 18-го тура Премьер-лиги против «Пари НН».

По словам Сергеева, он выздоровел и готов помочь команде в последнем матче 2023 года. Также футболист сказал несколько слов о сопернике «сине-бело-голубых».

«Неудобный соперник, они действительно мало пропускают. И в первом круге была тяжёлая игра, и сейчас будет тяжёлая. Потому что мы идём после двух поражений, нужно будет реабилитироваться», - слова Сергеева приведены на сайте «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» начнётся 9 декабря в 19:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.