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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сергеев считает «Пари НН» неудобным соперником

07 Декабря 2023 • 14:25 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
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09.12 19:45

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев дал комментарий перед матчем 18-го тура Премьер-лиги против «Пари НН».

По словам Сергеева, он выздоровел и готов помочь команде в последнем матче 2023 года. Также футболист сказал несколько слов о сопернике «сине-бело-голубых».

«Неудобный соперник, они действительно мало пропускают. И в первом круге была тяжёлая игра, и сейчас будет тяжёлая. Потому что мы идём после двух поражений, нужно будет реабилитироваться», - слова Сергеева приведены на сайте «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» начнётся 9 декабря в 19:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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