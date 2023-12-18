Агент Нестора: «Переход Родриго в РПЛ возможен уже в январе»

Андре Кьюри, агент игрока «Сан-Паулу» Родриго Нестора, сообщил, что в зимнее трансферное окно 23-летний бразилец может перейти в российский клуб.

«Трансфер Родриго в РПЛ возможен уже в январе», — приводит слова Кьюри Sport24.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».

За «Сан-Паулу» Нестор выступает с января 2020 года. В общей сложности в футболке бразильского клуба полузащитник провёл 181 матч, забил 11 голов и отдал 25 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 9 миллионов евро.

В 18 турах РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Лидирует же «Краснодар», опережающий вторых петербуржцев на два балла.