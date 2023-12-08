Гендиректор «Пари НН» подтвердил эпидемию в клубе

Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор нижегородского «Пари НН» отреагировал на новость о том, что в его команде эпидемия. Ранее о заражённых игроках сообщил инсайдер Иван Карпов. Заболели, в том числе, основной голкипер команды Артур Нигматуллин и защитник Дмитрий Живоглядов.

«Идёт сезон ОРВИ и Нижегородской области и не только. Наши ребята тоже люди. Несколько человек чувствуют себя плохо. Решения, кто будет в стартовом составе, пока нет», - говорит Мелик-Гусейнов «Спорт-Экспрессу».

В 18-м, последнем туре РПЛ в календарном году «горожанам» под руководством Сергея Юрана предстоит сыграть с «Зенитом» в гостях.

Нигматуллин и Живголядов не сыграют против «Зенита»