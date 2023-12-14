Агент Нестора: «Переход Родриго в РПЛ возможен»

Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему бразильцу со стороны «Зенита». Агент допустил возможный переезд Нестора в Россию, однако отказался комментировать слухи о вероятном переходе в стан «сине-бело-голубых».

«Трансфер Родриго в РПЛ возможен, он готов рассмотреть предложения из России. «Зенит»? Без комментариев», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В составе «Сан-Паулу» Нестор провёл в общей сложности 181 матч, в которых забил 11 голов и отдал 25 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.