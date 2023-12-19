Полузащитник «Палмейраса» Артур больше не является приоритетной целью «Зенита» на зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, переговоры по возможной сделке замедлились, поэтому петербургский клуб продолжает поиски вингера. Отмечается, что, скорее всего, «Зенит» не успеет подписать новичка до первых сборов.

За «Палмейрас» Артур выступает с весны нынешнего года. В составе бразильского клуба вингер успел провести 51 матч, забить 10 голов и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.