Орлов назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура РПЛ.

По мнению журналиста, петербургская команда хорошо провела первый тайм, однако вторая половина встречи осталась за «Локомотивом», благодаря чему хозяева и добились успеха.

«Думаю, здесь на первый план вышла психология. После довольно качественного первого тайма, гола Кассьерры, момента у Эраковича гости посчитали, что вот-вот додавят москвичей. В их игре стал просматриваться некий академизм.

Безусловно, нужно отдать должное «Локомотиву». Сработали замены. Хозяева явно добавили», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После этого поражения «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд себя «Краснодар». «Локомотив» же набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку.